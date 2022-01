Djokovic bangt unter Aufsicht weiter um Einreise

Kurz nach der Landung in Melbourne nahm die Farce um Tennis-Superstar Novak Djokovic die nächste Wendung. Trotz seiner umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung für den Start bei den Australian Open verweigerten die Grenzschützer dem wohl ungeimpften Serben zunächst die Einreise, weil sein Visum offenkundig ungültig war. Die Dokumente, die Djokovic vorlegte, sahen Medien zufolge medizinische Ausnahmen für Ungeimpfte gar nicht vor. Die daher kontaktierten Behörden des australischen Bundesstaats Victoria verweigerten die Unterstützung für den Weltranglisten-Ersten.

Sportministerin Jaala Pulford bestätigt am späten Abend, dass der Visumsantrag nicht unterstützt werde. Auf Twitter schrieb sie: «Die Regierung hat uns gefragt, ob wir den Visa-Antrag von Novak Djokovic unterstützen. Wir werden Novak Djokovic mit seinem individuellen Visa-Antrag, um beim Australian Open teilzunehmen, nicht unterstützen.» Sie stellt klar: «Zwei Punkte haben wir stets klar kommuniziert: Visa-Genehmigungen sind immer eine Sache der Regierung. Und medizinische Ausnahmen eine Sache der Ärzte.»

Djokovic sitzt in einem Hotelzimmer

Das Ding jedoch: In Australien kann sich die Grenzpolizei über Entscheidungen des Bundesstaats Victoria hinwegsetzen. Heißt: Djokovic darf vielleicht doch noch einreisen und bei den Australian Open antreten. Derzeit wird der 34-Jährige jedenfalls von den australischen Grenzbehörden befragt. Djokovic muss den Behörden beweisen, dass er trotz fehlender Impfung in Melbourne einreisen darf.

Der australische Journalist Paul Sakkal schreibt auf Twitter, dass Djokovic eine Covid-Infektion in den letzten sechs Monaten als Beweis vorlege. Offiziell bekannt ist eine solche nicht. Die Öffentlichkeit weiß nur, dass der Serbe im Juni 2020 Corona hatte. Nur der serbische «Telegraf» schien von einer Corona-Infizierung Djokovics in den letzten sechs Monaten zu wissen. Wie es mit der Weltnummer eins im Tennis weitergeht? Absolut unklar. Die nächsten Stunden werden es weisen. Der Vater des Tennis-Superstars bestätigt derweil gegenüber serbischen Medien, dass sein Sohn alleine in einem Zimmer am Tullamarine Flughafen von Melbourne sitzt. «Zwei Polizisten sind mit ihm in einem Raum, sonst darf keiner den Raum betreten.»

Australian Open im Homeoffice?

Der Spott und die Häme sind groß. «Wer auch immer Djokovic aus den Australian Open wirft, wird in Australien nie mehr für ein Bier bezahlen müssen», meint ein Twitter-User beispielsweise. Andere machen Bildkollagen mit dem Tennis-Superstar, zeigen mit viel Witz, wie Djokovic am Flughafen in Melbourne wartet. Ein anderer User meint, dass der Serbe doch die Australian Open im Homeoffice spielen könnte.





(L'essentiel/Nils Hänggi)