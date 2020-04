Roger Federer gibt virtuelle Tennisstunde

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Tennis-Star Roger Federer hat Stars und Fans in der Corona-Krise zum virtuellen Training zu Hause aufgerufen. Sie sollten auf Twitter ihr Können beim Schlagen des Balls gegen die Wand zeigen. Der 38-Jährige versprach auch, Tipps zu geben. Fußballer Toni Kroos und Schauspieler Hugh Jackman reagierten prompt. Jackman etwa zeigte sich schwitzend beim Treppensteigen. Er habe leider keinen Tennisplatz zu Hause, sagte der 51-Jährige. Dafür aber 15 Stockwerke.

Auch zahlreiche Fans posteten Videos. Ein Sportbegeisterter schlug etwa den Ball über seinen Hut hinweg gegen die Wand. Federer dazu: «Ich liebe das Selbstvertrauen, den Ball nicht auf den Hund fallen zu lassen.» Einem älteren Fan riet er dazu, sich nicht zu sehr nach hinten zu lehnen. Er sollte mehr aus dem Handgelenk spielen.

Love the confidence not to drop the on the https://t.co/8FdnxfQGXx — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

Don’t lean back, strong in the wrist.

Keep up the great work https://t.co/uAOlrY1n4i — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

