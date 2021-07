«Federer hatte null Chancen – seine Zeit ist vorbei»

Roger Federer hatte gegen Hubert Hurkacz keine Chance. Der 39-Jährige verlor gegen den Polen in drei Sätzen mit 3:6, 6:7, 0:6. Somit verpasste der Schweizer Tennis-Superstar sein Ziel, in Wimbledon zum 9. Mal zu gewinnen und seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen. Ja, er krachte regelrecht in drei Sätzen raus.

Die 15.000 Fans auf dem Centre Court feuerten Federer vergeblich an und verfolgten geschockt den Abschied der Wimbledon-Ikone, während der Weltranglisten-18. Hurkacz ruhig sein aggressives Spiel durchzog und bescheiden den größten Triumph seiner Karriere genoss. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so glücklich», meinte er. Ex-Tennisstar John McEnroe sagte als BBC-Kommentator: «Die Frage war, ob er eines Tages aufwachen und sich wie 39 fühlen wird. Diesen Tag erleben wir heute.» Und: «Es scheint, als würde sein Körper das nicht so gut vertragen wie zuvor. Er wirkt ein bisschen platt.»

Roger Federer selbst will erst nach einer Analyse mit seinem Team entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Auch konnte er noch nicht sagen, ob er sein letztes Spiel bei dem Grand-Slam-Turnier in London bestritten hat. «Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht», sagte der 39-Jährige. «Natürlich würde ich es gern noch einmal spielen, aber in meinem Alter weiß man nie, was kommt», ergänzte der Schweizer.

Ein Rücktritt kommt für Federer offenbar noch nicht in Frage. Bei Gesprächen in den kommenden Tagen will der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren über seine Perspektiven nachdenken und unter anderem überlegen, ob für ihn ein Start bei den anstehenden Olympischen Spielen in Tokio in Frage kommt. Er hoffe, bald etwas zu seiner Zukunft mitteilen zu können, wolle sich aber nicht drängen lassen. «Ich will mir Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das Ziel ist natürlich zu spielen», sagte Federer.

Twitter-User sind traurig

Auf Twitter äußerten sich derweil traurige User und Userinnen. «Hoffentlich spielt er noch im nächsten Jahr», hoffte jemand. Ein anderer User schrieb: «Wie Hubert Hurkacz in Wimbledon spielt, beeindruckt mich wahnsinnig. Andererseits macht es mich wahnsinnig traurig, Federer in einem Spiel so chancenlos zu sehen. So zwiegespalten habe ich mich lange nicht mehr gefühlt!»

Ein Twitter-User glaubte nicht mehr, dass Federer nochmals zu alter Stärke zurückfindet. Er schrieb: «Federer hatte heute null Chancen gegen Hurkacz. Glaube seine Zeit ist einfach vorbei.» Wieder ein anderer äußerte sich nostalgisch: «Surreal das Ende von großen Sportlern mitzuerleben, mit denen man aufgewachsen ist.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)