Minella und Molinaro kennen ihre Gegnerinnen

Luxemburg spielt vom 4. bis 8. Februar gegen Serbien und Schweden im Fed-Cup, wie die Auslosung am Dienstag entschieden hat. Die Wettkämpfe in der Europa/Afrika-Gruppe I finden vom 4. bis 8. Februar 2020 im nationalen Tenniscenter in Esch/Alzette statt.

Das luxemburgische Team wird von Mandy Minella und Eleonora Molinaro angeführt, die aktuell in der Weltrangliste auf den Plätzen 140 und 276 stehen. Rebecca Peterson, derzeit die Nummer 44 der Welt, ist sicherlich die stärkste Konkurrentin aus Schweden. Aus Serbien könnte sich Nina Stojanovic, 84. der Weltrangliste, als harte Nuss erweisen. Nach dem erfolgreichen Aufstieg im vergangenen Jahr, der ebenfalls in Esch gefeiert wurde, will das Team aus dem Großherzogtum seinen Startplatz in der Gruppe 1 halten.

Im zweiten Pool treffen Polen, die Türkei und die Slowakei aufeinander. Auch diese Spiele finden in Luxemburg statt.

