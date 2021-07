Federer zieht in dritte Runde in Wimbledon ein

That was a lot of fun ????



Centre Court are treated to fine displays from both players as @rogerfederer beats Richard Gasquet 7-6(1), 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/EeQQVDjuOq — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

Der achtmalige Sieger Roger Federer hat den Sprung in die dritte Runde von Wimbledon geschafft. Beim Grand-Slam-Turnier in London schlug der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste den Franzosen Richard Gasquet am Donnerstag 7:6 (7:1), 6:1, 6:4.

One hundred and two miles per hour.



From a Roger Federer overhead.



It can only be a @richardgasquet1 backhand #Wimbledon pic.twitter.com/9X5v7KUOXI — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

Nächster Gegner des 39 Jahre alten Schweizers ist der an Nummer 29 gesetzte Brite Cameron Norrie. In der ersten Runde hatte Federer noch erheblich mehr Mühe gehabt und vor dem fünften Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe seines französischen Kontrahenten Adrian Mannarino profitiert.

(L'essentiel/dpa)