Viktoria Azarenka leidet in Halbfinale unter Atemnot

Schockierende Szenen in Melbourne! Für Viktoria Azarenka (WTA 13) sind die Australian Open früh vorbei. Die 31-Jährige schied in der Nacht auf Montag gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula in zwei Sätzen 5:7 und 4:6 aus. Die Weißrussin hatte dabei mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die den Fans einen Schrecken einjagten. Im zweiten Satz musste sich Azarenka minutenlang behandeln lassen. Sie litt unter Atemnot, benötigte einen Inhalator.

Beim anschließenden Interview auf dem Platz wollte die ehemalige Nummer 1 nicht über ihre Beschwerden sprechen, deutete aber an, dass die 14 Tage in strenger Quarantäne Grund für ihre Verfassung sein könnten: «Ich wusste nicht wirklich, wie ich mich danach vorbereiten sollte.» Und nach der Partie, auf der Pressekonferenz, sprach Azarenka noch weiter über ihr Atemnot-Drama. «Ich weiß nicht genau, was da mit mir war. Ich kann nur sagen: Die Situation war außer Kontrolle», so die Weißrussin.

Azarenka kritisiert Presse und den Umgang mit den Profis

Sie sprach aber nicht nur über ihre Atemnot. Nein. Azarenka kritisierte auch die Fragen der Presse und den Umgang mit der Gesundheit der Tennisprofis. «Es sollte nicht sein, dass man über Gesundheitsbeschwerden reden muss», meinte sie. Und: «Ärzte geben ja auch nicht einfach so Informationen über Patientinnen und Patienten heraus. Ich weiß wirklich nicht, warum wir über unsere Gesundheit ausgefragt werden. Nur damit alles im Internet veröffentlicht wird und Leute urteilen können?» Sie fordere die Tennisbehörden auf, die Regeln zu ändern, um den Spielern Privatsphäre zu gewähren. Zur verlorenen Partie war ihr Fazit: «Ich habe mein Bestes gegeben, doch es sollte nicht sein. Es ist wie es ist.»

Der Hintergrund ihrer Kritik, insbesondere jener Teil mit der Quarantäne: Wie mehr als 70 weitere Tennis-Stars war auch Azarenka eine jener Profis, die vor Turnierstart zwei Wochen in eine komplette Isolation gezwungen wurden. Auch die Schweizerin Belinda Bencic, die ihre erste Partie gewann, musste in Quarantäne. Grund: Auf dem Hinflug befand sich mindestens eine Corona-infizierte Person im Flugzeug.

(L'essentiel/Nils Hänggi)