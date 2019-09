15-​​jähriges Wunderkind kommt nach Luxemburg

Cori Gauff. Dieser Name sagt den meisten noch nichts. Das könnte sich aber schon sehr bald ändern: Die 15 Jahre alte US-Amerikanerin, gilt nämlich als eines der größte Talente im internationalen Tenniszirkus. Außerdem kommt Gauff im Oktober nach Luxemburg, sie schlägt beim WTA-Turnier in Kockelscheuer auf. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Gauff schaffte in dieser Saison ihren Durchbruch, als sie keine Geringere als Venus Williams beim Turnier in Wimbledon besiegte. Bei bedeutensten Turnier der Welt erreichte sie schließlich die Runde der letzten 16, wo sie gegen die an Nummer sieben gesetzte Simone Halep ausschied. Bei den US Open wurde Gauff erst in der dritten Runde von der damaligen Nummer eins der Welt, Naomi Osaka, besiegt.

Die Siegerin des French Open Junioren-Turniers 2018, derzeit in der Weltrangliste auf Platz 111 gefürt, darf sich also auch Hoffungen auf ein starkes Turnier in Luxemburg machen – auch wenn sie auf Größen wie Angelique Kerber oder Elise Mertens trifft.

(nm/L'essentiel)