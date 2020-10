Zverev wird Vater – aber Papa wohl nicht

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev wird zum ersten Mal Vater. Das verriet Brenda Patea, die Mutter des Ungeborenen. Der Gala sagte sie: «Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex.»

Viele Paare würden bei einer solchen Nachricht wohl vor Glück schreien. Ob das auch der 23- sowie die 27-Jährige getan haben, ist ungewiss. Schließlich sind Zverev und Patea kein Paar mehr, sind seit Ende Juli getrennt. Zwar bestätigten sie dies nie offiziell, doch sie löschten sich gegenseitig von den jeweiligen Instagram-Profilen.

« Es hat vorher schon gekriselt »

Und wer jetzt ein wenig romantisch denkt, etwa glaubt, dass so ein Kind das Model und den Tennisspieler wieder zusammenbringen kann, der irrt sich gewaltig. So ist ein gemeinsames Sorgerecht für die ehemalige Kandidatin von Germany‘s next Topmodel überhaupt kein Thema. «Das ist für mich ausgeschlossen», teilte Patea der «Gala» deutlich mit. Auf Instagram präzisierte sie: «Ich habe triftige Gründe dafür, die sind aber privat.»

Zverev selbst schweigt. Kein Kommentar von ihm zum Baby. Auch nichts dazu, dass er kein Sorgerecht erhalten soll. Laut verschiedenen Medienberichten zufolge weiß der Deutsche aber schon länger vom Nachwuchs. Auch schon, als die beiden noch ein Paar waren? Ja. Patea meinte im Interview, dass das Baby kein Trennungsgrund gewesen sei. Und: «Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen.»

Ob sich Zverev und das Model noch zusammenraufen können? Zumindest betreffend Sorgerecht? Man darf gespannt sein. Der Tennisstar soll zu seiner Ex laut deren Ausführungen jedenfalls seit August keinen Kontakt mehr haben.

(L'essentiel/Nils Hänggi)