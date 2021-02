«Meine Corona-​​Erkrankung war echt hart»

Stan Wawrinka, der sich Down Under für die Australian Open vorbereitet, hatte keine einfache Adventszeit. Wie er am Freitag gegenüber der Zeitung Herald Sun bestätigt, war er an Weihnachten an Corona erkrankt. «Es war hart», sagte der Waadtländer. Er habe sich einen Trainingsrückstand eingehandelt. Mit welchen Symptomen er zu kämpfen hatte, führt Wawrinka nicht aus. In Melbourne durfte er sich trotz Quarantäne zum Training nach draußen begeben – und das tat er auch: «Erst als ich hier ankam, begann ich wieder zu trainieren. Es geht aufwärts, aber es braucht Zeit.» Seine Corona-Erkrankung sei nicht einfach gewesen. «Ich fühlte mich 14 Tage nach meiner Erkrankung besser», so der dreifache Grand-Slam-Sieger. Er sei nun wirklich glücklich in Australien zu sein. Die Organisation sei gewaltig, er habe sich nie über etwas beklagt.

Quarantäne und Anfeindungen

Und das trotz vieler Hindernisse. Denn hunderte Tennisspieler reisten im Januar nach Australien, um sich in Down Under auf die kommenden Turniere in Melbourne vorzubereiten. Darunter auch der Lausanner. Er und 71 weitere Tennisprofis hatten sich die Ankunft in Melbourne Mitte Januar anders vorgestellt. Grund: Laut der Organisatoren wurden mehrere Personen nach Charterflügen nach Melbourne positiv auf das Coronavirus getestet. Die Folge: Alle Mitreisenden mussten als Erstkontakt in ihren Hotels in eine strikte 14-tägige Quarantäne – darunter eben auch 72 Profis.

Wawrinka freut sich trotz des Corona-Chaos an den Australian Open teilnehmen zu können und drückte seine Dankbarkeit nach seiner Ankunft mit einem Bild aus, welches er auf Twitter postete. «Regel Nummer 1 der Quarantäne: keinen Kontakt», schreibt der dreifache Grand-Slam-Sieger zum Foto, das ihn beim Frühstück zeigt. Dies schien Tim Smith, einem australischen Politiker, überhaupt nicht zu passen. In einem mittlerweile gelöschten Tweet poltert das Parlamentsmitglied gegen Wawrinka: «Es muss viele viktorianische Familien zur Weißglut bringen, dass dieser Lackaffe von Tennisspieler rein darf und unsere eigenen Leute nicht.» Smith nutzt das australische Slangwort «flog», das laut «Urban Dictionary» einen eingebildeten Poser beschreibt.

Am 8. Februar beginnen die Australian Open. Turnierchef Craig Tiley und Sportminister Martin Pakula erklärten am Samstag, dass das Turnier täglich von 30.000 Zuschauern verfolgt werden könne. Damit werden zu den Australian Open rund 390.000 Zuschauer erwartet, was zirka die Hälfte der Kapazität ausschöpfen würde.

(L'essentiel/Vincent Vogler)