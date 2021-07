Roger Federer sagt Olympia-​​Teilnahme ab

Roger Federer tritt nicht an den Olympischen Spielen an. Nach dem Aus im Viertelfinale von Wimbledon verzichtet er auf eine Teilnahme in Tokio. In den Sozialen Medien gibt der Maestro den Grund für die Absage bekannt.

Er schreibt: «Während der Rasensaison habe ich leider einen Rückschlag mit meinem Knie erlitten und habe akzeptiert, dass ich von den Olympischen Spielen in Tokio zurücktreten muss. Ich bin sehr enttäuscht, denn es war jedes Mal eine Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich die Schweiz vertreten habe.»

Der 39-Jährige kündigte allerdings an: «Ich habe bereits mit der Rehabilitation begonnen, in der Hoffnung, noch in diesem Sommer auf die Tour zurückzukehren. Ich wünsche dem gesamten Schweizer Team viel Glück und werde es aus der Ferne kräftig anfeuern. Wie immer, Hopp Schwiz!»

Zwei Olympia-Medaillen in der Vitrine

Es wären die fünften Olympischen Spiele für den 39-Jährigen gewesen. 2008 wurde er im Doppel mit Stan Wawrinka Olympiasieger. Vier Jahre später holte er in London die Silbermedaille. Er verlor den Olympiafinal gegen Andy Murray. Den wohl größten Erfolg hatte Federer aber Abseits des Platzes bei Olympia. Bei seinen ersten Spielen im Jahr 2000 in Sidney lernte er seine spätere Ehefrau Mirka kennen.

Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, äußert sich zur Absage. Er sagt: «Bei allem Bedauern haben wir natürlich größtes Verständnis für den Entscheid von Roger Federer. Die Gesundheit geht immer vor, auch bei einem so wichtigen Anlass wie den Olympischen Spielen». Stöckli weiter: «Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut, und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet».

Die Schweizer Tennis-Delegation in Tokio besteht also nun aus Belinda Bencic und Viktorija Golubic. Bereits vor Federer haben zahlreiche Tennis-Stars die Olympischen Spiele abgesagt. Darunter auch Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem und Simona Halep. Auch die Teilnahme der Weltnummer 1, Novak Djokovic, ist noch nicht definitiv.

(L'essentiel/Sven Forster/Tobias Wedermann)