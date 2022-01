Medwedew wendet Aus bei Australian Open ab

US-Open-Gewinner Daniil Medwedew hat ein drohendes Viertelfinal-Aus bei den Australian Open der Tennisprofis abgewendet. Nach einem 0:2-Satz-Rückstand und einem abgewehrten Matchball gewann die Nummer zwei der Welt in Melbourne in der Nacht zum Donnerstag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Damit zog Medwedew ins Halbfinale ein und trifft dort am Freitag auf den griechischen Weltranglisten-Vierten Stefanos Tsitsipas. In der anderen Vorschlussrunden-Begegnung spielt der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien gegen den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini um den Einzug ins Endspiel.

Never count @DaniilMedwed out ‍♂️



From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM