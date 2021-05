Naomi Osaka steigt bei French Open aus

Die Tennis-Weltranglistenzweite Naomi Osaka, die sich im Tauziehen mit den Organisatoren der French Open befindet, weil sie sich weigert, an Pressekonferenzen teilzunehmen, gab am Montag ihren Rückzug vom Turnier in den sozialen Medien bekannt.

«Das Beste für das Turnier, die anderen Spieler und mein Wohlbefinden ist, dass ich mich (vom Turnier) zurückziehe, damit sich alle wieder auf Tennis konzentrieren können», twitterte die Japanerin.

Zuvor wurde die Japanerin mit einer Geldstrafe von 15.000 Dollar belegt worden, weil sie nach ihrem Erstrunden-Sieg gegen die Rumänin Patricia Maria Tig nicht wie gefordert zur Pressekonferenz erschienen ist.

(L'essentiel/AFP)