Elena Rybakina ist unter den letzten Vier

Als erste Spielerin hat Elena Rybakina das Halbfinale bei den BGL BNP Luxembourg Open erreicht. Die Spielerin aus Kasachstan, die in der WTA-Rangliste Platz 43 belegt, gewann am Freitag gegen die Deutsche Laura Siegemund, 79. der Weltrangliste. Die Kasachin siegte souverän 6:0, 6:4 in zwei Sätzen.

Die anderen drei Viertelfinale sind für Freitagnachmittag geplant. Zuerst startet das russische Derby zwischen Gasparyan und Blinkova um 14 Uhr, dann geht es weiter mit dem Match zwischen der Lettin Elena Ostapenko und der Deutschen Antonia Lottner um 18 Uhr und schließlich treffen die amtierende Olympiasiegerin aus Puerto Rico, Monica Puig, und Deutsche Julia Görges um 20 Uhr aufeinander.

(L'essentiel)