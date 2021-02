Serena Williams verpasst Einzug in das Finale

Vier Jahre nach ihrem bislang letzten Grand-Slam-Titel hat Serena Williams erneut die Chance auf den ersehnten historischen Rekord verpasst. Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste scheiterte bei den Australian Open im Halbfinale an der famos aufspielenden Naomi Osaka. Die 39-jährige Amerikanerin musste sich am Donnerstag in Melbourne mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Nach nur 75 Minuten Spielzeit nutzte die Melbourne-Siegerin von 2019 und US-Open-Gewinnerin von 2018 und 2020 ihren ersten Matchball. Im Endspiel am Samstag trifft die 23-Jährige auf die Tschechin Karolina Muchova oder Jennifer Brady aus den USA.

Williams dagegen läuft bei der Jagd nach der Grand-Slam-Bestmarke mehr und mehr die Zeit davon. 23 Mal hat sie bei einem der vier bedeutendsten Turniere bereits triumphiert, doch die Einstellung des Allzeit-Rekords der Australierin Margaret Court, die wegen schwulen- und lesbenfeindlicher Äußerungen umstritten ist, blieb ihr nun erneut verwehrt. 2017 hatte Williams in Melbourne zuletzt ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, als sie bereits schwanger war.

Diesmal kein Skandal

Williams fand an diesem Tag keine Gelegenheit gegen Osaka. Im Gegensatz zum skandalumtosten New-York-Endspiel 2018 blieb diesmal aber alles friedlich. Damals endete das Finale in einem Eklat, als Williams den Schiedsrichter als «Dieb» bezeichnete und ihm später Sexismus vorwarf.

Nach verbotenen Zeichen ihres Trainers Patrick Mouratoglou, einem zertrümmerten Schläger und heftiger Kritik am Unparteiischen war Williams dreimal verwarnt und schließlich mit einem Spielabzug zum 3:5 im zweiten Satz bestraft worden. Osaka gewann 6:2, 6:4 und holte damit ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Diesmal gratulierte Williams ihrer überlegenen Kontrahentin fair am Netz mit einer Umarmung, nachdem nach 75 Minuten eine Rückhand von ihr im Netz gelandet war.

(L'essentiel/DPA)