Osaka spricht in Doku-​​Serie über ihre Depressionen

Finale der U.S. Open, 2018: Naomi Osaka tritt gegen Serena Williams an – und die damals 20-Jährige gewinnt gegen ihr Kindheits-Idol. Der überraschende Sieg hallte nach und so mutierte Osaka über Nacht zum Tennis-Superstar, heute ist die vierfache Grand-Slam-Gewinnerin 23 Jahre alt und gehört zu den besten Spielerinnen weltweit.

Zwei Jahre lang wurde die Athletin von einem Kamerateam begleitet, jetzt veröffentlicht Netflix die dreiteilige Doku-Serie. Darin soll Osakas Karriere im Leistungssport, aber auch ihr aktivistisches Engagement beleuchtet werden. Osaka spricht immer wieder über soziale Gerechtigkeit, macht sich gegen Rassismus stark und trägt bei Tennisspielen Atemmasken mit Schriftzügen, die auf die Black-Lives-Matter-Bewegung aufmerksam machen.

«Es geht um Selbstwert und den Mut»

Auch das Leben abseits des Tennisplatzes ist in der Serie Thema, die Sportlerin geht ihrer Familiengeschichte in Haiti und Japan nach. Psychische Erkrankungen werden ebenfalls sichtbar gemacht: Naomi Osaka spricht öffentlich über ihre Depressionen und will das Bewusstsein für die mentale Gesundheit von Sportler*innen schärfen.

Hinter der Doku steckt Garrett Bradley: «Es geht um Selbstwert und den Mut, den es braucht, um seine persönlichen Werte in seine Arbeit einfließen zu lassen und umgekehrt», sagt die Filmemacherin in einem Pressestatement.

(L'essentiel/Alisa Fäh)