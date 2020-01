Mandy Minella geht in Melbourne ihren Weg

Die 140. der Weltrangliste, Mandy Minella hat am Mittwochabend die zweite Runde der Qualifikation zu den Australian Open erreicht. Die Luxemburgerin setzte sich in zwei Sätzen gegen die 187. der Weltrangliste, die Französin Jessika Ponchet, durch. Klar mit 6:2 und 7:5 erreichte die Tennisspielerin aus Esch die nächste Runde. Das Match war ursprünglich schon einen Tag eher angesetzt. Die Begegnung musste jedoch, wie andere Spiele auch, aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse im Zusammenhang mit den Buschfeuern die in Australien wüten, verschoben werden.

In der zweiten Runde der Qualifikation trifft Minella nun auf Johanna Larsson aus Schweden. Die Schwedin, die auf der Weltrangliste den 213. Platz belegt, schlug in ihrer Erstrunden-Partie die Polin Urszula Radwanska, die Nummer 218 der Welt mit 6:3 und 6:1. In den übrigen Begegnungen war die Amerikanerin Ann Li die Belgierin Yanina Wickmayer mit 6:3 und 6:2 aus der Qualifikation des Grand-Slam-Turniers.

(jw/L'essentiel)