Tennis-​​Profi bekommt Preisgeld ohne zu spielen

Das gab es seit Einführung der ATP-Tour vor 30 Jahren noch nie. Ohne ein einziges Mal den Tennisschläger in die Hand genommen zu haben, steht der Russe Andrej Rublew beim Turnier in Doha im Halbfinale. Nach einem Freilos in der ersten Runde hätte Rublew im Achtelfinale eigentlich gegen Richard Gasquet spielen müssen, doch der Franzose musste verletzt passen.

Im Viertelfinale stand für die Nummer acht der Welt am Donnerstag das Duell mit dem Ungarn Marton Fucsovics auf dem Programm. Doch auch dazu kam es nicht, weil Fucsovics wegen Rückenproblemen zurückzog. Der 23-jährige Rublew steht damit kampflos im Halbfinale – in dem er am Freitag auf den Spanier Roberto Bautista-Agut trifft – und hat bereits 52.595 Dollar Preisgeld sicher. Das, ohne auch nur einen einzigen Punkt gewonnen zu haben.

(L'essentiel/dpa/hua)