Seattle Kraken verlieren zum Start in der NHL

We made history tonight and that's what matters the most. #SeaKraken pic.twitter.com/K9gbERqddQ — Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 13, 2021

Die Seattle Kraken haben das erste NHL-Spiel ihrer Geschichte verloren. Das neue Team unterlag am Dienstagabend (Ortszeit) den Vegas Golden Knights auswärts 3:4. Das 32. Team der National Hockey League kassierte früh zwei Gegentore. Weil auch noch zwei weitere Tore für Las Vegas fielen, waren die ersten drei NHL-Treffer in der Geschichte der Kraken zu wenig für einen Premierensieg.

Zuvor hatte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning das erste Spiel der Saison gegen die Pittsburgh Penguins 2:6 verloren. Die NHL kehrt in dieser Spielzeit wieder zum Modus und den Divisionen aus der Zeit vor Corona zurück. Die Teams haben 82 Hauptrundenspiele, die Playoffs beginnen im Mai 2022. NHL-Commissioner Gary Bettman sagte, dass es in der Liga lediglich vier Spieler gebe, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind.

In der NHL gibt es keine Auf- und Absteiger. Neue Teams kaufen sich ein. Zuletzt waren die Golden Knights vor vier Jahren als 31. Team der Liga dazugekommen.

when you see our first-ever goal in slow motion pic.twitter.com/q9DQouCnbM — Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 13, 2021

NOW THAT IS HOW YOU START HOCKEY SEASON! pic.twitter.com/CPZb29lFm6 — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 13, 2021

(L'essentiel/DPA)