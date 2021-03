Skispringer Tande ist aus dem Koma aufgewacht

Zwei Tage nach seinem heftigen Sturz beim Skifliegen in Planica ist der norwegische Skispringer Daniel-André Tande (27) aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Chef der norwegischen Skisprung-Abteilung gibt diese erfreuliche Neuigkeit auf Twitter bekannt.

Clas Brede Brathen schreibt: «Daniel ist im Laufe der Nacht aufgewacht und hat bereits mit seiner Freundin und seiner Mutter gesprochen. Vielen Dank an die fantastischen Menschen in Planicas Trauma-Zentrum und dem Krankenhaus in Ljubljana.» Und auch die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas bestätigt die Sätze von Brathen. Sie sagt gegenüber verschiedenen Medien: «Daniel hat im Laufe der Nacht große Fortschritte gemacht.» Und: «Er wurde heute um 6 Uhr vom Beatmungsgerät abgekoppelt, und alles ist in Ordnung.»

Die Sportwelt kann also definitiv aufatmen. Dass Tande keine bleibenden Schäden davon tragen wird, war schon am Sonntag vermutet worden. Alexander Stöckl meinte da: «Die ersten Untersuchungen haben nichts Negatives ergeben. Sie haben einen Hirnscan gemacht und den Nacken gecheckt. Da gibt es nichts zu melden, das ist sehr positiv.»

Der 27 Jahre alte Tande war am Donnerstag beim Skifliegen in Planica im Probedurchgang heftig auf dem Hang aufgeschlagen. Bei ihm wurden bislang ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert. Im Krankenhaus in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Sein Aufwachprozess war am Samstag langsam eingeleitet worden. Am Sonntag waren seine Mutter und seine Freundin bei ihm eingetroffen.

(L'essentiel/dpa)