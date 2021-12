Luxemburg schickt Sextett zur Schwimm-​​WM

Vom 16. bis 21. Dezember treffen im Emirat Abu Dhabi knapp 1000 der weltbesten Schwimmer, Freiwasserschwimmer,... Gepostet von FLNS am Dienstag, 14. Dezember 2021





Julie Meynen, Monique Olivier, Max Mannes, Julien Henx und Ralph Daleiden werden die Luxemburger Farben bei der Kurzbahn-WM im Schwimmen in der Ethiad Arena in Abu Dhabi (16. und 21. Dezember) vertreten. Wie der luxemburgische Schwimmverband (FLNS) mitteilt, peilt auch Alain Kohl als einziger Wasserspringer am 19. und 20. Dezember beim High Diving Event aus 27 Metern Höhe die Qualifikation für die WM im Mai nächsten Jahres in Fukuoka (Japan) an.

Monique Olivier wird als erste Schwimmerin für das Großherzogtum auf den Startblock steigen. Die Freistilspezialistin startet am Donnerstag über die 200 Meter und am Sonntag über die 400 Meter. Luxemburgs beste Sprinterin, Julie Meynen, stellt sich der internationalen Konkurrenz am Freitag über die 100 Meter Freistil und am Montag über 50 Meter Freistil.

Ralph Daleiden peilt Landesrekord auf der Kurzbahn an

Bei den Männern ist Max Mannes gleich am ersten Wettkampftag über 100 Meter Rücken gefordert. Zudem startet der 24-Jährige über 200 Meter Freistil (Freitag) und 50 Meter Rücken (Samstag). Julien Henx startet am Samstag über 50 Meter Freistil und am Tag darauf 50 Meter Schmetterling.

Rookie Ralph Daleiden peilt am Montag demnach auch den Landesrekord über 100 Meter Freistil (48,06 Sekunden) auf der Kurzbahn an. Bereits im Sommer hat der 18-Jährige bei der Junioren-EM den Rekord auf der 50-Meter-Bahn knacken können.

