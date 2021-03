Deutsche Reit-​​Turniere wegen Herpes abgesagt

Wegen der rasanten Verbreitung eines Herpes-Virus bei Pferden wird es bis mindestens 28. März keine Reitturniere in Deutschland geben. Nachdem der Weltverband FEI in zehn Ländern alle internationalen Turniere verboten hatte, sagte am Dienstagnachmittag die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die nationalen Turniere ab. Nach FN-Angaben sind bisher vier deutsche Pferde gestorben.

Begonnen hat das Infektionsgeschehen bei einer Turnierserie in Valencia. Die FN hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen alle deutschen Teilnehmer kontaktiert und darüber aufgeklärt, welche Schutzmaßnahmen auf der Heimreise sowie nach der Rückkehr zu beachten sind. Alle Pferde, die seit dem 1. Februar an Turnieren in Valencia teilgenommen haben, sind vorerst für weitere Turnierteilnahmen gesperrt. «Erst wenn diese Pferde auf das EHV-1 getestet wurden und das Testergebnis negativ ausgefallen ist, dürfen diese Pferde wieder an Turnieren teilnehmen», hieß es in einer Mitteilung.

Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) schließt den Bundesstützpunkt in Warendorf für externe Pferde. Es sagt zudem alle Sichtungslehrgänge sowie das Bundesnachwuchschampionat der Springreiter ab.

(L'essentiel/dpa)