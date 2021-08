Ocon gewinnt Rennen in Ungarn

Esteban Ocon hat überraschend das Formel-1-Rennen in Budapest gewonnen. Der Franzose profitierte am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn von einem Massencrash gleich nach dem Start und sicherte sich den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Hinter dem 24 Jahre alten Alpine-Piloten wurde der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin Zweiter vor dem Briten Lewis Hamilton im Mercedes. Für Vettel war es der zweite Podiumsplatz nach dem zweiten Rang Anfang Juni in Baku.

Rekordweltmeister Hamilton übernahm die Führung in der Gesamtwertung vom Niederländer Max Verstappen, der als Zehnter immerhin noch einen Punkt rettete. Das Auto des Red-Bull-Piloten war bei der Kollision zu Beginn des Rennens stark beschädigt worden und nicht mehr konkurrenzfähig. Mick Schumacher wurde im unterlegenen Haas 13.

(L'essentiel/DPA)