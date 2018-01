Luxemburg spielt wieder gut mit gegen Russland

Anfang verschlafen und am Ende fehlte die Kraft. Zwischendurch war das aber nett anzusehen, was die Luxemburger Handballnationalmannschaft am Samstag in Russland zeigte. Am Ende setzte es für das Team um Trainer Maik Handschke eine 17:28-Pleite in Gruppe eins der WM-Qualifikation.

Wenige Tage nach dem 19:27 im Hinspiel kam das Großherzogtum im Rückspiel zu Beginn nicht in die Gänge. Schon nach wenigen Minuten führte der Gastgeber mit 10:3 – ein Debakel deutete sich an. Doch danach steigerte sich das FLH-Team von Minute zu Minute und bot dem Favoriten die Stirn. Zur Halbzeit stand es 15:10 für den Ex-Weltmeister.

Auch nach dem Wechsel hielt Luxemburg gut mit. 15 Minuten vor dem Ende schmolz der Vorsprung Russlands auf vier Tore zusammen (18:14). Doch anschließend legte der Gastgeber noch einmal zu und zog doch noch deutlich davon. Dennoch zeigte der Außenseiter eine gute Partie und stellte den Favoriten teilweise vor Probleme.

(hej/L'essentiel)