Packers sichern sich gegen Vikings den Norden

Quarterback Aaron Rodgers hat mit den Green Bay Packers zum Abschluss des 16. Spieltags in der amerikanischen Football-Liga NFL einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert. Die Packers konnten sich am Montag (Ortszeit) gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings mit 23:10 (9:10) durchsetzen.

Der 36-jährige Rodgers blieb ohne Touchdown und warf eine Interception. Packers Running Back Aaron Jones war mit zwei Touchdowns und 154 Lauf-Yards der Matchwinner im Spiel. Vikings-QB Kirk Cousins warf einen Touchdown und eine Interception. Mit dem Sieg sicherte sich Green Bay den Divisions-Titel in der NFC North.

Die Philadelphia Eagles feierten mit einem 17:9 (10:6) gegen Divisions-Rivale Dallas Cowboys einen wichtigen Heimsieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Eagles-Quarterback Carson Wentz warf für 319 Yards und verbuchte einen Touchdown. Cowboys-Spielmacher Dak Prescott blieb ohne Touchdown.

NFL 16. Spieltag:

Tampa Bay Buccaneers – Houston Texans 20:23

New England Patriots – Buffalo Bills 24:17

San Francisco 49ers – Los Angeles Rams 34:31

Cleveland Browns – Baltimore Ravens 15:31

Indianapolis Colts – Carolina Panthers 38:6

Miami Dolphins – Cincinnati Bengals 38:35 n.V.

Atlanta Falcons – Jacksonville Jaguars 24:12

Tennessee Titans – New Orleans Saints 28:38

Washington Redskins – New York Giants 35:41 n.V.

New York Jets – Pittsburgh Steelers 16:10

Denver Broncos – Detroit Lions 27:17

Los Angeles Chargers - Oakland Raiders 17:24

Seattle Seahawks – Arizona Cardinals 13:27

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys 17:9

Chicago Bears – Kansas City Chiefs 3:26

Minnesota Vikings – Green Bay Packers 10:23



