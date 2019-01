Deutsche Handballer sind im WM-​​Halbfinale

Deutschlands Handballer haben bei der Heim-WM vorzeitig das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich am Montagabend vor 19.250 Zuschauern in Köln gegen Kroatien mit 22:21 (11:11) durch und hat damit einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe 1 sicher. Bester Werfer für die DHB-Auswahl, die zum Abschluss der Hauptrunde am Mittwoch auf Spanien trifft, war Fabian Wiede mit sechs Toren.

Einziger Wermutstropfen beim umjubelten Sieg war die schwere Verletzung von Spielmacher Martin Strobel. Der 32-Jährige vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten zog sich laut einer ersten Diagnose einen Innenbandriss im linken Knie zu und fällt für den Rest der WM aus. Zudem besteht beim Europameister von 2016 der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

(L'essentiel/dpa)