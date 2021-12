Ski-​​Star Shiffrin meldet positiven Corona-​​Test

Die amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die 26-Jährige am Montag über die sozialen Netzwerke mit. Es gehe ihr gut, schrieb Shiffrin. Sie befinde sich aber in häuslicher Isolation und werde die anstehenden Weltcup-Rennen im österreichischen Lienz verpassen.

, I wanted to let you all know that I’m doing well, but unfortunately I had a positive COVID test. I’m following protocol and isolating, & I will miss Lienz. Best of luck to my teammates…I’ll be cheering for you. Thank you all for your support. I’ll see you in the new year. ???? pic.twitter.com/YxZnwWP6f1