Red Boys halten sich gegen Petingen schadlos

Mit einem souveränen Auftritt sind die Red Boys Differdingen am Mittwochabend auf Platz zwei der Handball-Nationaldivision geklettert.

Tabelle:



1. HB Düdelingen 13 383:322 22

2. Red Boys Differd. 13 429:376 19

3. Handball Esch 13 404:313 19

4. HC Berchem 13 431:352 19

5. HB Käerjeng 13 399:361 13

6. HB Petingen 13 329:399 8

7. Chev Diekirch 13 284:432 2

8. HBC Schifflingen 13 332:436 2

Nach der Niederlage von Esch gegen den Spitzenreiter Düdelingen am Vortag nutzte der Tabellendritte die Gunst der Stunde und zog wieder am amtierenden Maister vorbei. Im Heimspiel gegen Petingen hatten Differdingen alles unter Kontrolle und siegte am Ende deutlich mit 37:29. Daneben gab es weitere frohe Kunde: Offenbar verstärkt sich das Team in der neuen Saison mit Tom Meis. Wie das Luxemburger Wort berichtet, kommt der Nationalspieler zur kommenden Saison von Ligakonkurrent Kaërjeng.

Im zweiten Duell des Tages am 13. Spieltag setze sich Käerjeng mit 33:28 gegen Diekirch durch.

Handball, Nationaldivision, 13. Spieltag:

HBC Schifflingen - HC Berchen 28:41

Handball Esch - HB Düdelingen 26:28

Handball Käerjeng - Chev Diekirch 33:28

Red Boys Differdingen - HB Petingen 37:29

(hej/L'essentiel)