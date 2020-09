Tampa und Brady bezwingen die Carolina Panthers

Tom Brady hat mit seinem neuen Team den ersten Sieg in der NFL gefeiert und dabei einen statistischen Meilenstein erreicht. Nach dem enttäuschenden Auftritt zum Auftakt vor einer Woche bezwangen die Tampa Bay Buccaneers die Carolina Panthers am Sonntag (Ortszeit) 31:17. Brady gelang ein Touchdown-Pass bei insgesamt 217 geworfenen Yards.

Trotz einer Interception war der 43-Jährige bei seinem ersten Heimspiel viel besser und konnte sich darüber freuen, als erst zweiter Quarterback der NFL-Geschichte die Marke von 75.000 geworfenen Yards übertroffen zu haben. Das ist außer ihm nur Drew Brees gelungen, gegen dessen New Orleans Saints Brady vor einer Woche noch das bittere Debüt erlebte.

Panthers starten mit zwei Pleiten

Brady hatte seine ganze Profi-Karriere über für die New England Patriots gespielt und dort sechs Mal den Super Bowl gewonnen. Er ist damit der erfolgreichste Quarterback der Liga-Geschichte.

Die Buccaneers stehen nun nach zwei Spieltagen bei einer ausgeglichenen Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage. Den Panthers reichten die beiden Touchdowns ihres Star-Runningbacks Christian McCaffrey nicht, sie haben die beiden ersten Partien der NFL-Saison verloren.

NFL, 2. Spieltag:

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 35:30

Chicago Bears – New York Giants 17:13

Dallas Cowboys – Atlanta Falcons 40:39

Green Bay Packers – Detroit Lions 42:21

Indianapolis Colts – Minnesota Vikings 28:11

Miami Dolphins – Buffalo Bills 28:32

Philadelphia Eagles – Los Angeles Rams 19:37

Pittsburgh Steelers – Denver Broncos 26:21

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 31:17

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars 33:30

Arizona Cardinals – Washington Football Team 30:15

Houston Texans – Baltimore Ravens 16:33

Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs 20:23

Seattle Seahawks – New England Patriots 35:30

Las Vegas Raiders – New Orleans Saints (2.15 Uhr)



(L'essentiel/dpa)