Eiskunstläuferin stirbt nach Fenstersturz

Die Eislauf-Welt trauert um die 20-jährige Ekaterina Alexandrovskaya. Die Eiskunstläuferin starb am Freitagabend in ihrer Geburtsstadt Moskau. Laut der russischen Nachrichten-Agentur «TASS» soll Alexandrovskaya aus einem Fenster gestürzt und an den Folgen des Unfalls gestorben sein. Laut des Mediums ist Selbstmord die vorläufig festgestellte Todesursache.

Ekaterina Alexandrovskaya war ein großes Talent. 2018 ging sie bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang für das australische Team an den Start, nachdem die gebürtige Russin 2017 die australische Staatsbürgerschaft übernahm. Gemeinsam mit Harley Windsor landete sie auf Rang 18. 2017 war das Eis-Duo bereits Junioren-Weltmeister geworden. Im Februar dieses Jahres trennten sich die beiden jedoch.

Windsor zeigt sich nach dem Tod seiner ehemaligen Partnerin erschüttert. Der Australier schrieb auf Instagram: «Wörter können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich bin am Boden zerstört. Was wir gemeinsam erreicht haben, ist etwas, was ich niemals vergessen und immer in meinem Herzen tragen werde.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)