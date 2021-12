Micks größte Lektion und seine Freude aufs Finale

Nach seinem Crash bei der Formel-1-Premiere des schnellen Kurses von Saudi-Arabien fühlt sich Mick Schumacher fit und bereit für das letzte Rennen seiner ersten Saison in der Motorsport-Königsklasse. «Körperlich ist alles gut und auch mental freue ich mich auf Abu Dhabi», sagte der 22-Jährige am Donnerstag bei einer digitalen Medienrunde auf dem Yas Marina Circuit.

Er war am vergangenen Sonntag mit seinem Haas-Auto vom Kurs abgekommen und heftig in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Rennen hatte daraufhin sogar unterbrochen werden müssen, Schumacher war unverletzt geblieben.

« Die Reifen zu verstehen, ist sehr speziell »

Als größte Lektion in seinem ersten Jahr in der Formel 1, in der sein Vater Michael siebenmal den WM-Titel geholt hatte, bezeichnete Mick Schumacher das Reifenmanagement. «Die Reifen zu verstehen, ist sehr speziell. Wenn man aus dem Fenster rausfällt, geht gar nichts mehr», sagte er.

Im Großen und Ganzen sei die Saison gut für ihn verlaufen, bilanzierte er. Über keinen seiner Fehler, die er auch gemacht habe, ärgere er sich «extrem. Sie sind Teil der Entwicklung.» Im Klassement belegt Mick Schumacher im unterlegenen Haas den drittletzten Platz, seinen Teamkollegen Nikita Masepin, der ebenfalls seine erste Formel-1-Saison absolviert, hatte er meist ziemlich souverän im Griff.

(L'essentiel/dpa)