Dallas Cowboys verlieren gegen die Vikings

Die Dallas Cowboys haben trotz einer starken Leistung von Quarterback Dak Prescott in der amerikanischen Football-Liga NFL nach zuletzt zwei Siegen eine Niederlage kassiert. Die Texaner unterlagen am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die Minnesota Vikings 24:28 (14:17). Der 26 Jahre alte Prescott warf für 397 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns. Vikings-Spielmacher Kirk Cousins verbuchte zwei Touchdown-Pässe.

Super-Bowl-Finalist Los Angeles Rams zog auswärts gegen die Pittsburgh Steelers mit 12:17 (7:14) den Kürzeren. Rams-Quarterback Jared Goff blieb ohne Touchdown im Spiel. Steelers-Spielmacher Mason Rudolph sorgte mit einem Drei-Yard-Pass auf James Washington für den einzigen Offensiv-Touchdown im Spiel. Die Kalifornier müssen sich hingegen langsam um eine erneute Playoff-Teilnahme sorgen machen.

Running Back Aaron Jones führte die Green Bay Packers mit drei Touchdown-Pässen zu einem 24:16 (14:10) gegen die Carolina Panthers. Quarterback-Star Aaron Rodgers blieb ohne Touchdown-Pass und warf für 233 Yards. Carolinas Christian McCaffrey überzeugte mit 108 Lauf-Yards und einem Touchdown in der Pleite.

NFL, 10. Spieltag:

Oakland Raiders – Los Angeles Chargers 26:24

Tampa Bay Buccaneers – Arizona Cardinals 30:27

New Orleans Saints – Atlanta Falcons 9:26

Cincinnati Bengals –Baltimore Ravens 13:49

Cleveland Browns – Buffalo Bills 19:16

Chicago Bears – Detroit Lions 20:13

Tennessee Titans – Kansas City Chiefs 35:32

New York Jets – New York Giants 34:27

Indianapolis Colts – Miami Dolphins 12:16

Green Bay Packers – Carolina Panthers 24:16

Pittsburgh Steelers – Los Angeles Rams 17:12

Dallas Cowboys – Minnesota Vikings 24:28

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks (2.15 Uhr)

(l'essentiel/dpa)