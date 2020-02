Darts-​​Königin Sherrock schreibt weiter Geschichte

Der «Ally Pally» tobte für Fallon Sherrock: Bei der Darts-WM im Dezember spielte sich die Engländerin in die Herzen der Fans. Als erste Frau überhaupt konnte sie eine WM-Partie gewinnen und trug sich damit in die Geschichtsbücher ein. Und Sherrock hört nicht auf Geschichte zu schreiben.

Am Donnerstagabend wird sie als erste Frau in der Premier League teilnehmen. Neben den neun Topspielern darf in jeder der neun Runden jeweils auch ein sogenannter «Contender» mitwerfen. Sherrock wurde als eine dieser neun «Herausforderer» in einem der wichtigsten Darts-Turniere der Welt ausgewählt.

