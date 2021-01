Conor McGregor hat Millionen-​​Klage am Hals

Bereits im Dezember 2018 hatte eine Frau UCF-Star Conor McGregor der Vergewaltigung beschuldigt. Der Ire wurde verhaftet, zu einer Anklage kam es damals aber nicht, weil sich Staatsanwaltschaft und Polizei dagegen aussprachen. Nun verklagt das Opfer den 32-Jährigen auf 1,94 Millionen Euro, wie nytimes.com berichtet. Die New York Times ist im Besitz der Anklageschrift und beschreibt daraus, dass McGregor die Frau in einem Hotel in Dublin traf. Sie meinte, sie würde mit dem Kampfsportler Party machen, doch er hatte laut ihrer Aussage anderes im Sinn.

So soll er sie im Schlafzimmer der Penthouse-Suite geküsst und ausgezogen haben. Sie setzte sich zur Wehr, biss und schlug ihn, da habe er sie am Hals gepackt und in die Luft gehoben, dreimal, dann habe sie aufgehört, sich zu wehren. In der Folge habe er sie vergewaltigt und ihr befohlen, sich neben ihn aufs Bett zu legen. Als sie sich am nächsten Tag untersuchen ließ, seien blaue Flecken und Schürfwunden festgestellt worden, im Gesicht, am Hals und an der Brust.

Das Opfer gibt an, sie habe seit Mai 2019 nicht mehr arbeiten können und sie leide unter psychischen und emotionalen Problemen wegen der Attacke. Die Frau verklagt den Multi-Millionär McGregor auf knapp 2 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus verlorenem Einkommen, Verkauf des alten und Kauf eines neuen Hauses («um die Qual hinter sich zu lassen») und medizinischen Ausgaben.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)