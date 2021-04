Nach Crash und Mittelfinger-​​Eklat eskaliert der Streit

Was war das für ein Crash! Und für ein heftiger Disput danach! In Imola (Verstappen gewann den GP vor Lewis Hamilton) gab es vor allem eine Szene zu reden: Der Crash zwischen Valtteri Bottas und George Russell. Beide Piloten blieben zwar unverletzt, weiterfahren konnten sie jedoch nicht. Und das Rennen wurde für die Beseitigung der Trümmerteile in der Tamburello-Kurve, in der 1994 Ayrton Senna sein Leben verloren hatte, anschließend für 28 Minuten unterbrochen.

Und Russell und Bottas? Die beiden waren wütend. Auf Bildern war zu sehen, dass sich beide Fahrer gegenseitig den Mittelfinger zeigten. Der Brite hatte dem im Auto sitzenden Finnen sogar noch leicht auf den Helm gehauen. Später wurde dann auch bekannt, was sich die beiden an den Kopf warfen. «Willst du uns umbringen?», fragte Russell Bottas. Und: «Das ist eine gefährliche Strecke und ich kam mit 340 km/h an. Es ist noch feucht und wir sind auf Slicks unterwegs.» Doch Bottas hatte kein Verständnis für die Vorwürfe. Er entgegnete: «Das sollte er sich selbst fragen. Er war doch derjenige, der uns beide umzubringen versuchte.» Und: «Ich weiß nicht, was er wollte, denn es war eindeutig sein Fehler. Ich war nicht glücklich über ihn. Aber so ist es jetzt. Am Ende des Tages ist es ein unglücklicher Vorfall.»

Der Vorwurf von Russell an Bottas

Doch was war genau passiert? TV-Bilder geben Aufschluss. Als Russell mit deutlichem Überschuss vor der Tamburello-Schikane Bottas zu überholen versuchte, kollidierten beide Fahrer und flogen anschließend mit hoher Geschwindigkeit in die Mauer. Die TV-Bilder zeigen auch, dass sich der Finne leicht in Richtung des herannahenden Russell bewegt hatte. Dieser zuckte daraufhin rüber und geriet auf die Wiese, woraufhin er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Mercedes rauschte.

Ralf Schumacher analysierte den Crash auf RTL. Er sagte: «Valtteri hat nicht damit gerechnet und ist ein bisschen rüber. Dann merkte er, es geht nicht und zog wieder zurück. Aber George hatte bis dahin schon reagiert und kam auf die Wiese. Absicht war es keine. Valtteri muss da aber schon ein wenig vorsichtiger sein bei dem Speed.» Gleicher Meinung ist auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Er sah im ORF beide Piloten für den Unfall verantwortlich und sagte: «Der Crash war leider unnötig.» Und auch die Rennleitung sah keinen klaren Schuldigen und stufte den Vorfall als normalen Rennunfall ein.

Alles gut also? Nicht ganz. Denn, dass sich die beiden Piloten noch beruhigen, ist wohl unwahrscheinlich. Russell erhob Stunden nach dem Rennen einen schweren Vorwurf: «Das wirft für mich die Frage auf, warum er für Platz neun so hart und unfair kämpft. Vielleicht hätte er es nicht gemacht, wenn ich ein anderer Fahrer gewesen wäre. Das ging durch meinen Kopf.» Hintergrund seiner Aussage ist wohl: Russell gilt schon seit einiger Zeit als Kandidat für das Bottas-Cockpit. Und: Russell sprang in der vergangenen Saison für den an Corona erkrankten Lewis Hamilton beim Sakhir-GP ein und entzaubert Bottas teilweise.

(L'essentiel/Nils Hänggi)