Wentz gewinnt mit den Eagles gegen New York

Die Philadelphia Eagles haben zum Abschluss des 14. Spieltags in der amerikanischen Football-Liga NFL einen knappen Heimsieg gefeiert. Die Eagles besiegten am Montag (Ortszeit) Divisions-Rivale New York Giants mit 23:17 (3:17, 17:17) nach Verlängerung.

Eagles-Quarterback Carson Wentz warf für 325 Yards und zwei Touchdowns. Mit einem Zwei-Yard-Touchdown-Pass auf Tight End Zack Ertz sorgte Wentz für die Entscheidung in der Overtime. Giants-Spielermacher Eli Manning, der für den verletzten Daniel Jones ins Team rückte, verbuchte zwei Touchdown-Pässe.

Philadelphia liegt mit einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen zusammen mit den Dallas Cowboys auf dem geteilten ersten Platz in der NFC East. Das Rennen um den Sieg in der Division bleibt also eng. Die Giants sich nach der elften Saisonpleite weiter Letzter.

NFL 14. Spieltag:

Chicago Bears – Dallas Cowboys 31:24

Buffalo Bills – Baltimore Ravens 17:24

Atlanta Falcons – Carolina Panthers 40:20

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 27:19

Houston Texans – Denver Broncos 24:38

Minnesota Vikings – Detroit Lions 20:7

Tampa Bay Buccaneers – Indianapolis Colts 38:35

New York Jets – Miami Dolphins 22:21

New Orleans Saints – San Francisco 49ers 46:48

Green Bay Packers – Washington Redskins 20:15

Jacksonville Jaguars – Los Angeles Chargers 10:45

New England Patriots – Kansas City Chiefs 16:23

Arizona Cardinals – Pittsburgh Steelers 17:23

Oakland Raiders – Tennessee Titans 21:42

Los Angeles Rams – Seattle Seahawks 28:12

Philadelphia Eagles – New York Giants 23:17

(L'essentiel/dpa)