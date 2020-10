In Valencia purzeln die Weltrekorde

Joshua Cheptegei aus Uganda und die Äthiopierin Letesenbet Gidey haben das Leichtathletik-Meeting in Valencia am Ende einer ungewöhnlichen Corona-Saison mit fantastischen Lauf-Weltrekorden gekrönt. Der 24 Jahre alte Cheptegei gewann das 10.000-Meter-Rennen am Mittwochabend in sensationellen 26:11,00 Minuten und blieb damit mehr als sechs Sekunden unter dem 15 Jahre alten Weltrekord der äthiopischen Lauflegende Kenenisa Bekele. Cheptegei ist nun erst der zehnte Läufer der Leichtathletik-Historie, der die Weltrekorde über 5000 und 10.000 Meter im Besitz hat.

AND ANOTHER ONE! Joshua Cheptegei gives us another world record to be hype about today. 26:11.02 in the 10k!????https://t.co/fRnXgSeCkP pic.twitter.com/KRUmhSBuR3 — FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020

Gidey löschte den 5000-Meter-Weltrekord ihrer Landsfrau Tirunesh Dibaba aus: Die 22-Jährige rannte in 14:06,62 Minuten ins Ziel - fast fünf Sekunden schneller als Dibaba vor elf Jahren. Die dreifache Olympiasiegerin aus Äthiopien war 2008 in Oslo 14:11,15 gelaufen.

NEW WORLD RECORD!



Ethiopia’s Letesenbet Gidey runs 14:06.65 to break Tirunesh Dibaba’s 14:11.15 women’s 5,000m world record, which had stood since 2008. pic.twitter.com/ELCBPhZmcB — Chris Chavez (@ChrisChavez) October 7, 2020

(L'essentiel/dpa)