Corona-​​positiver Profi durfte spielen und siegte

Der US-Amerikaner Denis Kudla (28) wird während der Qualifikation für das Australian Open positiv auf Corona getestet. Dumm nur: Als die Weltnummer 114 von ihrem Testresultat erfährt, steht sie schon auf dem Tennisplatz – und führt in ihrem Erstrundenspiel gegen Elliot Benchetrit aus Marokko 6:4 und 5:3.

Und es wird noch verrückter: Die Partie wird daraufhin aber nicht etwa abgebrochen, sondern normal zu Ende gespielt. Nur ein Game später ist Schluss, Kudla gewinnt 6:4, 6:3. Statt in die zweite Quali-Runde geht es für den Amerikaner trotz des Sieges nun in Quarantäne.

Doppelt bitter wird das Ganze für Gegner Elliot Benchetrit. Hätte der Marokkaner im zweiten Satz nur ein einziges Game mehr gewonnen, wäre die Nummer 221 der Welt mit einem Forfait-Sieg in die zweite Runde eingezogen. Diese Sonderregelung dürfte auch der Grund sein, warum das Spiel trotz Schock-Meldung noch ein Game lang fortgesetzt wurde. Und es könnte noch schlimmer kommen für Benchetrit. Wird das Tennis-Match als enger Kontakt eingestuft, ist auch für ihn eine Woche Hotelzimmer-Quarantäne angesagt.

Spieler warten über 24 Stunden auf Test-Resultat

Auf Twitter gewährt Dustin Brown Einblicke in die Testabläufe der Australian-Open-Quali. «Sie sagen, es würde 8 bis 14 Stunden bis zum Erhalt der Ergebnisse dauern. Trotzdem warten viele Spieler über 24 Stunden in ihren Hotelzimmern auf den Bescheid», schreibt der deutsche Tennis-Profi.

Nach der Verschiebung der Australian Open (neu 8. bis 21. Februar 2021), finden diese Woche bereits die Qualifikationsturniere statt – allerdings nicht in «Down Under». Die Herren spielen in Doha (Katar), die Damen stehen in Dubai (VAE) auf dem Court. Wer sich für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres qualifiziert, muss anschließend vor Turnierstart in Australien zwei Wochen in Quarantäne.

(L'essentiel/law)