Luxemburg gerät gegen die USA unter die Räder

Luxemburgs Handballer haben vor dem Galaspiels Portugal-Deutschland anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Luxemburgischen Handballverbands (LHF) gegen die Vereinigten Staaten mit 24:30 verloren. Nach der Niederlage gegen Portugal am Mittwoch (21:39) bestritt die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic ihr zweites Freundschaftsspiel in dieser Woche.

Dabei startete Luxemburg denkbar schlecht in die Partie, geriet gleich zu Beginn unter die Räder und musste einem 0:4-Rückstand hinterher laufen. Nur einmal kamen sie durch zwei Treffer von Aldin Zekan wieder bis auf einen Punkt an die Amerikaner heran (7:8). Dennoch sollten es die Luxemburger nicht mehr schaffen, den Rückstand aufzuholen. Schon zur Halbzeit lag die Mannschaft mit vier Punkten zurück (9:13).

«Mit der Zeit werden sich die Ergebnisse verbessern»

Nach der Pause wuchs der Rückstand auf die Amerikaner auf acht Punkte an. Trotz guter Offensivleistungen von Tommy Wirtz (sechs Tore) und Yann Hoffman (5) und der Unterstützung des Publikums in der La Coque-Arena musste sich die Truppe von Nikola Malesevic am Ende geschlagen geben.

«Wir können nicht sagen, dass wir nach diesem Spiel enttäuscht sind. Wir haben einfach viele neue Spieler, die sich noch integrieren müssen», sagte Yann Hoffmann und fügte hinzu: «Wir haben bisher nur eine Woche zusammen trainiert, das ist zu kurz, um ein Team zu bilden. Aber ich bin sicher, dass sich die Ergebnisse mit der Zeit verbessern werden. Es ist schön, hier zu spielen. Es ist das erste Mal, obwohl ich schon seit 25 Jahren Handball spiele.»

(Nicolas Grellier/L'essentiel)