NHL-​​Ikone Wayne Gretzky trauert um seinen Vater

Wayne Gretzky trauert um seinen Vater. Die 60 Jahre alte kanadische Eishockey-Ikone teilte in den sozialen Netzwerken mit, dass Walter Gretzky im Alter von 82 Jahren gestorben sei.

«Er hat mutig gegen Parkinson und andere gesundheitliche Probleme gekämpft in den vergangenen Jahren, aber er hat sich nie unterkriegen lassen», schrieb Gretzky. «Für mich war er der Grund, warum ich mich ins Eishockey verliebt habe. Er hat mich inspiriert, nicht nur im Eishockey, sondern auch im Leben so gut zu sein, wie ich kann.»

