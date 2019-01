«Mavs» verlieren Texas-​​Derby gegen San Antonio

Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA erneut eine Niederlage kassiert. Die Mavs zogen am Donnerstag im texanischen Derby gegen die San Antonio Spurs daheim mit 101:105 (56:45) den Kürzeren. Der 40-jährige Würzburger erzielte sechs Punkte und holte vier Rebounds. Landsmann Maxi Kleber, der in Dallas' Anfangsformation stand, kam auf sieben Zähler. Nachwuchsstar Luka Doncic war mit 25 Punkten der beste Werfer der Partie. Die Mavericks belegen mit einer Bilanz von 20 Siegen und 24 Niederlagen den drittletzten Platz in der Western Conference.

Die Boston Celtics feierten ohne Daniel Theis dagegen einen wichtigen 117:108 (64:53)-Heimerfolg gegen die Toronto Raptors. Celtics-Star Kyrie Irving überragte mit 27 Punkten und 18 Assists. Der 26-jährige Nationalspieler Theis kam nicht zum Einsatz. Boston ist mit 26 Siegen bei 18 Niederlagen aktuell Fünfter in der Eastern Conference.

Die Houston Rockets unterlagen in eigener Halle trotz 58 Punkten von Superstar James Harden gegen die Brooklyn Nets 142:145 (131:131) nach Verlängerung. Der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam bei den Texanern nicht zum Einsatz. Houston belegt mit 25 Erfolgen und 19 Niederlagen den fünften Platz im Westen.

NBA, Ergebnisse:

Detroit Pistons – Orkando Magic 120:115

Boston Celtics – Toronto Raptors 117:108

Houston Rockets – Brooklyn Nets 142:145

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 101:111

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 101:105

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 129:112

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 147:140

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 109:129



(L'essentiel/dpa)