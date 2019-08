Dopingtest zeigt an, dass er schwanger ist

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er konnte sich niemals in der NBA durchsetzen. Aus diesem Grund zog es D. J. Cooper nach Europa. Er spielte in Griechenland, Russland und Frankreich, zuletzt war er in der Saison 2017/18 bei Monaco engagiert.

Cooper ist laut Experten ein Talent. Sein Charakter stehe ihm jedoch immer wieder im Weg, weshalb er es nie ganz nach oben geschafft hat. Zu dieser Einschätzung passt eine kuriose Geschichte, die sich im vergangenen Jahr ereignete, aber erst jetzt durch den Slowenischen Rundfunk RTV publik gemacht wurde.

Zwei Jahre gesperrt

Weil der 28-Jährige damit liebäugelte, für das bosnische Nationalteam zu spielen, musste er sich einem Dopingtest unterziehen. Das Ergebnis der Urinprobe erstaunte. Drogen: negativ, Schwangerschaft: positiv!

Der Schwindel flog relativ rasch auf, als sich herausstellte, dass die Urinprobe von einer Freundin stammte. Der internationale Verband belegte Cooper mit einer 24-monatigen Sperre, er ist bis im Juni 2020 suspendiert.

(L'essentiel/heute.at)