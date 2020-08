Dylan Pereira übernimmt wieder die Gesamtführung

Dylan Pereira hat die Gesamtführung im Porsche Supercup zurückerobert. Der Fahrer aus Luxemburg sicherte sich am Sonntag im belgischen Spa den zweiten Platz und verdrängte damit Larry ten Voorde, der auf Platz fünf landete, in der Fahrerwertung von der Spitzenposition. Das Rennen entschied letztendlich Ayhancan Güven aus der Türkei für sich.

Nach einem langen Zweikampf mit seinem Teamkollegen vom Rennstall BWT Lechner Racing, Jaxon Evans, gelang Pereira in der vorletzten Runde ein Überholmanöver. Vor dem letzten Rennen der Saison in Monza am kommenden Wochenende hat der Luxemburger nun beste Karten auf den Gesamtsieg.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)