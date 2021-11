Ni Xia Lian und De Nutte scheiden im Einzel aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag endete das Abenteuer Weltmeisterschaft im Einzel für die Luxemburgerinnen Sarah De Nutte und Ni Xia Lian in Houston (USA). Die Weltranglisten-79. De Nutte hatte gegen die Weltranglistenerste Chen Meng aus China schlussendlich nicht den Hauch einer Chance (2:11, 5:11, 3:11, 2:11). Die Weltranglistenerste ging das Match sehr konzentriert an und setzte ihr Spiel von Anfang an durch. Im zweiten Satz konnte Sarah De Nutte dennoch kurzzeitig mit zwei Punkten in Führung gehen.

Etwas ausgeglichener verlief das Spiel von Ni Xia Lian (40.) gegen die Chinesin Wang Yidi (10.), doch auch hier hatte die Luxemburgerin mit 0:4 nach Sätzen (9:11, 8:11, 7:11, 7:11) das Nachsehen. Ni Xia Lian, die ihre Gegnerin vor zwei Wochen beim WTT Contender Turnier in Novo Mesto besiegt hatte, war in den ersten beiden Sätzen noch auf Augenhöhe, konnte die Leistung letztendlich aber nicht bis zum Ende aufrechterhalten.

Damit endete die Einzelrunde für die beiden Luxemburgerinnen kurz vor dem Achtelfinale. Nun müssen sie sich auf das Doppel konzentrieren, in dem sie noch im Rennen sind. Als Team treffen sie am Freitagabend im Achtelfinale auf Lee Ho Ching und Doo Hoi Kem aus Hongkong. Letztere ist die Nummer 13 der Weltrangliste im Einzel.

(L'essentiel)