Milwaukee Bucks fegen die Knicks aus der Halle

Die Milwaukee Bucks haben in der nordamrerikanischen Profibasketballliga am Dienstag einen Blowout-Sieg gegen die New York Knicks gefeiert. Die Bucks gewannen letztendlich mit 132:88, stellten aber schon im Anfangsviertel die Weichen auf Sieg: Giannis Antetokounmpo hatte bereits nach 14 Minuten sein Double-Double beisammen. Nach 22 Minuten kam der MVP auf 29 Punkte und 15 Rebounds.

Für Milwaukee war es der zwölfte Sieg in Serie – der aktuell längste Winstreak in der NBA. Mit 18 Siegen und 3 Niederlagen haben die Bucks zurzeit vor Toronto (15:4), Miami (14:5), Boston (14:5) und Philadelphia (15:6) die ligaweit beste Bilanz.

Die längste Serie in Sachen Heimsiegen haben die Philadelphia 76ers. Sie gewannen gegen die Utah Jazz mit 103:94 und feierten gleichzeitig den zehnten Sieg im zehnten Heimspiel. Bester Werfer bei den Sixers war Tobias Harris mit 26 Punkten, Jazz-Center Rudy Gobert erzielte 27 Punkte und holte zwölf Rebounds.

NBA, Ergebnisse:

Charlotte Hornets – Phoenix Suns 104:109

Philadelphia 76ers – Utah Jazz 103:94

Atlanta Hawks – Golden State Warriors 104:79

Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 104:117

Milwaukee Bucks – New York Knicks 132:88

Sacramento Kings – Chicago Bulls 106:113



(sw/L'essentiel)