Boxerin wurden Substanzen beim Sex übertragen

Einige Sportler werden kreativ, wenn es zu erklären gilt, über welche Wege Dopingsubstanzen in ihr Blut gelangt sind: Da sei der Testosteronwert wegen zwei Bier und vier Gläsern Whiskey in die Höhe geschnellt, beim Belgier Frank Vandenbroucke musste Bello herhalten. Das bei ihm gefundene Clenbuterol sei für seinen asthmakranken Labrador gewesen, erklärte der Radfahrer anfangs der 2000er Jahre.

Dagegen entspringt Virginia Fuchs’ Erklärung nicht der bloßen Fantasie. Zumindest nach Ansicht der US-Anti-Doping-Agentur. Diese kam nämlich zum Schluss, dass die verbotenen Substanzen tatsächlich beim Sex übertragen wurden. Demnach habe der Freund der 32-Jährigen Produkte konsumiert, in denen die verbotenen Substanzen enthalten waren. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit).

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.