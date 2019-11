Kaepernick hält Training für NFL-​​Teams ab

Der derzeit arbeitslose Quarterback Colin Kaepernick wird fast drei Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel ein privates Training für interessierte Teams abhalten. Dies bestätigte der frühere Quarterback der San Francisco 49ers am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter.

Laut Kaepernick wird die Einheit am kommenden Sonntag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stattfinden. «Ich bin in Form und seit drei Jahren dazu bereit. Ich kann es nicht abwarten die Trainer und Manager am Samstag zu sehen», schrieb Kaepernick.

I’m just getting word from my representatives that the NFL league office reached out to them about a workout in Atlanta on Saturday. I’ve been in shape and ready for this for 3 years, can’t wait to see the head coaches and GMs on Saturday.