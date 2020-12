Mavericks holen sich das zweite Vorbereitungsspiel

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber bleibt mit den Dallas Mavericks in der Vorbereitung auf die kommende NBA-Saison ungeschlagen. Gegen das beste Team der vergangenen Hauptrunde, die Milwaukee Bucks, holten die Texaner am Montagabend ein 128:112. Kleber kam auf fast 19 Minuten Einsatzzeit und neun Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Erfolgreichster Werfer auf dem Platz war Mavericks-Star Luka Doncic mit 27 Zählern. Giannis Antetokounmpo erzielte 24 Punkte für die Bucks, die auch ihr zweites Heimspiel in der Vorbereitung verloren und gut eine Woche vor dem Start in die Saison noch auf ein Erfolgserlebnis warten.

Nach der Niederlage in der Finalserie gegen die Los Angeles Lakers starteten die Miami Heat auch mit einer Niederlage in die Vorbereitung. Das Team aus Florida verlor gegen die New Orleans Pelicans 92:114 und erlebte eine starke Vorstellung von Pelicans-Hoffnungsträger Zion Williamson. Vor dem Start in seine zweite NBA-Saison erzielte der 20-Jährige 26 Punkte und holte elf Rebounds.

Chris Paul kassierte im ersten Spiel für die Phoenix Suns eine 92:111-Niederlage gegen die Utah Jazz. Die Saison beginnt am 22. Dezember und ist wegen der Corona-Pandemie auf 72 Spiele je Team in der Hauptrunde verkürzt.

(L'essentiel/dpa)