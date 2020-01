Was stimmt an diesem Bild nicht?

Die Szene wirkt harmlos, nur ein kurzer Körperkontakt, nichts Grobes, schon gar nichts Unfaires. Die Folgen aber sind so drastisch, dass Philadelphias Spielmacher Ben Simmons später sagen wird: «Ich habe mich fast übergeben, als ich das gesehen habe.»

Damit meint er den Ringfinger der linken Hand seines Teamkollegen Joel Embiid. In der Schlussphase des Startviertels hat sich der Center aus Kamerun im Duell mit Oklahomas Steven Adams – auch der Neuseeländer ist über 2,10 m groß und über 110 Kilogramm schwer – den Finger verrenkt. Die Reaktion der Mit- und Gegenspieler spricht für sich.

Joel Embiid’s finger is only a little bit crooked

