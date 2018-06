Van der Weken verbessert Landesrekord

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Sprinterin Patrizia van der Weken hat am Wochenende in Mannheim einen neuen Landesrekord aufgestellt. Die 18-Jährige kam bei der Junioren-Gala über die 100 Meter in 11,59 Sekunden ins Ziel.

Damit verbesserte die Sportlerin von CAPA Ettelbrück den alten Luxemburger Rekord von Tiffany Tshilumba um sechs Hundertstel. Ganz nach vorne kam van der Weken mit ihrer Zeit aber nicht. Keshia Kwadwo aus Deutschland gewann den Wettbewerb in 11,43 Sekunden.

(L'essentiel)