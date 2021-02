Alan Roura beendet die Vendée Globe etwas später

Nach 95 Tagen, 6 Stunden und 9 Minuten ist auch Alan Roura im Ziel. Der 27-Jährige, der als einer von 27 Skippern und sechs Skipperinnen am 8. November des letzten Jahres in See stach, um die härteste Regatta der Welt zu beenden, trotzte drei Monate Wind und Wellen, Eis und Sturm, Hitze und Flaute. Der jüngste Skipper im Feld, dem Sonne und Regen ins Gesicht geschrieben stehen, beendet die Vendée Globe auf dem 17. Rang.

Es dürfte eine lachende und weinende Zieleinfahrt für den Schweizer sein. Wo er doch bei seiner zweiten Teilnahme an der Vendée eigentlich mit dem Vorsatz gestartet war, das Rennen innerhalb 80 Tagen auf einem Top-Ten-Platz zu beenden. Keines der beiden Ziele konnte Roura am Ende erreichen. Dennoch darf bei Roura die Freude überwiegen, die Freude, trotz beschädigter Jacht die Vendée erfolgreich zu Ende gesegelt zu haben. Seit Dezember kämpfte er mit Problemen an seiner knapp 18 Meter langen Jacht. Trotzdem war er schneller als bei seiner ersten Weltumsegelung. 2017 war er nach 105 Tagen, 20 Stunden und 10 in Les Sables-d’Olonne eingetroffen. Damals war er Zwölfter geworden.

« Bald können sogar einen Kaffee zusammen trinken »

Dabei war das Ende der jetzigen Vendée für Roura aber doch ziemlich außergewöhnlich, lieferte er sich doch mit dem Franzosen Stephane Le Diraison einen erbitterten Kampf um Platz 17. «Ich kann dich sehen, bald sind wir Seite an Seite und können sogar einen Kaffee zusammen trinken», sagte der Schweizer lachend in einem Video. «Das ist schon seltsam. Natürlich waren wir vor zwei Monaten im Indischen Ozean zusammen. Wir hatten unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Probleme hier und dort und nun befinden wir uns beide in der gleichen Konstellation vor der Ziellinie», meinte der 44-Jährige Franzose am Dienstag.

Und Roura fügte hinzu: «Wir sind sehr nah dran und es ist toller Sport, wir müssen sehr wach bleiben und mehr aufpassen. Es ist ein toller Kampf! Aber wir müssen es intelligent bis zum Ende segeln, um unsere Boote nicht zu beschädigen.» Dies war dem Deutschen Boris Hermann passiert, der auf einem Spitzenplatz liegend wenige Stunden vor dem Ziel mit einem Fischerboot kollidiert war und so den Sieg verpasste.

(L'essentiel/Erik Hasselberg)